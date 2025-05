A Porto Ercole cime metalli e copertoni | raccolti migliaia di rifiuti in mare

A Porto Ercole, una mobilitazione ecologica ha permesso di recuperare circa 1700 chili di rifiuti marini, tra cui cime, metalli e copertoni. Questa iniziativa, parte del progetto "End Plastic Soup - Tuscany in Action", si è svolta lunedì mattina, evidenziando l'impegno della comunità nel preservare gli ecosistemi marini e combattere l'inquinamento. Un significativo passo verso un mare più pulito e sostenibile.

Circa 1700 chili di spazzatura "marina", tra vecchie cime, metalli e copertoni trovati sul fondale. Si è svolta lunedì mattina nello specchio acqueo di Porto Ercole, una raccolta speciale per il progetto " End Plastic Soup - Tuscany in Action ", tornata nel paese argentarino con un’altra importante iniziativa. In occasione dell’operazione Mare Pulito, l’Associazione Diportisti Porto Ercole, con la straordinaria collaborazione dei centri diving locali e il supporto dei volontari del Rotary Club Monte Argentario e Rotary Club Orbetello Costa d’Argento, della Croce Rossa Italiana e l’ Autorità Marittima di Porto Ercole, ha effettuato la pulizia dei fondali di una parte dello specchio acqueo del porto di Porto Ercole... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Porto Ercole cime, metalli e copertoni: raccolti migliaia di rifiuti in mare

