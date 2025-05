A Pescara zanzara nel pane servito a scuola | il Comune avvia controlli urgenti sul fornitore

Un episodio inquietante a Pescara: una zanzara è stata trovata in un pane monoporzione servito nelle scuole. Questo grave inconveniente ha spinto il Comune a avviare immediati controlli sul fornitore. La sicurezza alimentare degli studenti è ora al centro dell'attenzione, in un contesto in cui la qualità degli alimenti offerti nelle mense scolastiche è cruciale.

