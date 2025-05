A Osaka il cuore di Nicola Zucchi diventa il battito del mondo con theHeartAI

A Osaka, in occasione dell'«Expo 2025», l'artista bergamasco Nicola Zucchi presenta l'installazione "TheHeartAI" al Padiglione Italia. Quest'opera affascinante trasforma il battito del cuore umano in un simbolo universale, sottolineando come, nonostante l'abbondanza di dati e le distanze, siamo tutti uniti da un respiro comune. Un invito a riflettere sulla connessione che ci lega nel mondo contemporaneo.

La città giapponese, che ospita l'«Expo 2025», ha accolto un'opera dell'artista bergamasco nel Padiglione Italia. L'installazione ci ricorda che, nonostante l'infinità di dati e le distanze, siamo ancora legati da un respiro comune...

