Nel 2027 Napoli ospiterà l'America’s Cup, un evento di grande richiamo, sebbene la competizione risulti sportivamente minore e caratterizzata da regole poco convenzionali. Nonostante ciò, l'attrattiva del torneo per la città va oltre il suo valore agonistico, promettendo di catalizzare l'attenzione e il turismo, offrendo un'opportunità unica per Napoli di brillare sulle scene internazionali.

A Napoli sarà un’America’s Cup sportivamente minore, e con regole un po’ strane (Faz) A Napoli interessa relativamente: la portata dell’evento per la città è indipendente dal livello della contesa sportiva. Ma la Faz segnala che la prossima edizione dell’America’s Cup, quella che nel 2027 si terrà tra Bagnoli e Posillipo, rischia di essere sportivamente un po’ complicata: “ Probabilmente mancherà il miglior velista del mondo, così come alcuni dei team più importanti degli ultimi decenni. Ad alcuni mancano ancora gli sponsor, altri stanno iniziando a perdere interesse “. Insomma, “la prima grande sfida sarà quella di radunare il gruppo giusto di Cuppers per la competizione al largo della costa italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it