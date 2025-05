A Monte Sant' Angelo c' è la rassegna ' Parole di Legalità'

Giovedì 29 maggio alle 18.30 presso il CAG di Monte Sant’Angelo, inizia la rassegna "Parole di Legalità – letteratura e impegno civile". Questo progetto culturale, promosso dal Comune, unisce la letteratura alla riflessione sui temi della legalità, coinvolgendo la comunità in un dibattito attivo e costruttivo. Un'occasione imperdibile per approfondire questi importanti valori attraverso incontri e attività.

Prende il via giovedì 29 maggio alle 18.30 presso il CAG - Centro di Aggregazione Giovanile (ex Caserma dei Carabinieri) di Monte Sant’Angelo, la rassegna ‘Parole di Legalità – letteratura e impegno civile’, un progetto culturale organizzato dal Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito delle... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Monte Sant'Angelo c'è la rassegna 'Parole di Legalità'

