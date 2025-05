A Mociano si parla di giubbetti Scompiglio | Bruco bel rapporto Istrice e Lupa? Entrambe aperte

A Mociano, l'attenzione si concentra sulle dinamiche del Palio, con giubbetti come Scompiglio, Bruco, Istrice e Lupa pronte a contendersi la vittoria. Nel dibattito, si evidenziano le sfide delle monte e le opportunità per i giovani fantini, con possibili debutti e strategie diverze in vista della storica corsa. Laura Valdesi apporta un'analisi approfondita su un evento tanto amato quanto complesso.

di Laura Valdesi SIENA "Palio complesso". E ancora: "Carriera difficile". "Un rebus le monte, tante strade aperte per i big che saranno contesi". E poi "potrebbero esserci debutti". Frasi che a Mociano andavano per la maggiore. L’attenzione era sì per i cavalli ma soprattutto per i fantini più giovani visto che la rosa dei mezzosangue, sebbene non si siano visti tanto, ruoti intorno a nomi abbastanza consolidati. Naturalmente è il 28 maggio: fra un mese molto potrebbe cambiare. Un rebus provare già a mettere i colori di un giubbetto ai fantini. "L’estrazione? L’ho guardata a casa insieme a Ilaria, con noi anche Tommaso", spiega Scompiglio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Mociano si parla di giubbetti. Scompiglio: "Bruco, bel rapporto. Istrice e Lupa? Entrambe aperte"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Mociano si parla di giubbetti. Scompiglio: Bruco, bel rapporto. Istrice e Lupa? Entrambe aperte. 🔗Su questo argomento da altre fonti