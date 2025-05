A Milano la presentazione del metodo di difesa personale femminile JK Self Defense con lo judoka Emanuele Bruno e il karateka Stefano Maniscalco Insegniamo a difendersi fisicamente e mentalmente

A Milano si è tenuto un seminario innovativo di difesa personale femminile, guidato dallo judoka Emanuele Bruno e dal karateka Stefano Maniscalco. Oltre 150 donne provenienti da tutta Italia hanno partecipato a questa iniziativa, che combina insegnamenti pratici e teorici, per fornire strumenti di difesa fisica e mentale. Questo evento rappresenta la quarta tappa del progetto JK Self Defense, in collaborazione con la sociologa Lore.

M ilano, 27 mag. (askanews) -Un seminario teorico e pratico di difesa personale femminile; a Milano, sono arrivate oltre 150 donne da tutta Italia, a lavorare con lo judoka Emanuele Bruno e il karateka Stefano Maniscalco. È la quarta tappa dell’iniziativa JK Self Defense, assieme alla sociologa Lorena Rutigliano e al suo progetto “Campioni per la Salute”: «Per combattere la violenza, insegnare l’autodifesa e soprattutto l’autocontrollo che è fondamentale nei momenti di pericolo». Leggi anche › Stupri in India: corsi di autodifesa per le donne. Il governo comincia a fare qualcosa Judo, karate e consapevolezza: il metodo di difesa personale femminile JK Self-Defense... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Milano la presentazione del metodo di difesa personale femminile "JK Self Defense" con lo judoka Emanuele Bruno e il karateka Stefano Maniscalco. «Insegniamo a difendersi fisicamente e mentalmente»

