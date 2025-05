A Milano iniziano i concerti estivi ma i massi voluti dal Comune non fermano la sosta selvaggia | “Così non basta”

A Milano, la stagione estiva dei concerti è ufficialmente iniziata con l'atteso spettacolo degli Imagine Dragons, ma le misure adottate dal Comune per contrastare la sosta selvaggia si rivelano insufficienti. Nonostante l'installazione di massi e dissuasori, i residenti si trovano ancora a fare i conti con problematiche legate al parcheggio abusivo, sollevando preoccupazioni su un'efficace gestione della situazione.

Il concerto degli Imagine Dragons di martedì 27 maggio ha dato il via alla stagione estiva dei concerti a Milano che durerà fino al 7 settembre. L'Amministrazione comunale ha messo in atto alcune mosse per ostacolare la sosta selvaggia che danneggia i residenti, ma misure come massi e dissuasori si sono rivelati inefficaci.

