A Milano gira per la città un bici che regala libri gratis

A Milano, una cargo bike chiamata LAMBROgio attraversa le vie della città regalando libri usati gratis, promuovendo la lettura e la cultura. L’iniziativa, firmata da Libraccio, storica libreria milanese premiata con l’Ambrogino d’Oro 2024, continuerà fino a dicembre con una speciale versione di questa affascinante iniziativa itinerante.

Si chiama LAMBROgio ed è una cargo bike che attraverserà alcune vie di Milano e regalerà libri usati gratis. L'iniziativa è firmata da Libraccio, la storica catena di librerie italiana insignita dell'Ambrogino d'Oro 2024 nata proprio a Milano, nel 1979. Fino a dicembre una speciale versione di.

