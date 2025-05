A Milano 5 sportelli di Salute Mestruale e Ciclicità | che cosa sono e perché varrebbe la pena istituirli in tutte le città

A Milano sono stati istituiti cinque sportelli dedicati alla salute mestruale e ciclicità, fondamentali per fornire informazioni su menarca, perimenopausa e altri temi legati alla salute femminile. Questi sportelli, gestiti da professioniste esperte, rappresentano un prezioso supporto al Servizio Sanitario Nazionale e ai consultori, rispondendo in modo concreto alle esigenze delle donne. È tempo di considerarne l’implementazione in tutte le città.

Offrono informazioni su menarca, perimenopausa e menopausa, dolori mestruali, problemi della fertilità, contraccezione, gravidanza e post-partum. Si affiancano ai consultori e al Servizio Sanitario Nazionale, ma qui professioniste della salute femminile supportano le donne nei loro bisogni concreti e spesso inespressi. Ecco come funzionano e che valore hanno questi spazi inediti... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Milano, 5 sportelli di «Salute Mestruale e Ciclicità»: che cosa sono e perché varrebbe la pena istituirli in tutte le città

