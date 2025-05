A Gaza un genocidio da McEwan a Smith | la lettera-denuncia di 380 scrittori

In un poderoso appello alla denuncia, 380 scrittori e artisti di fama internazionale, tra cui Zadie Smith e Ian McEwan, si uniscono per condannare il genocidio a Gaza. In una lettera toccante, sottolineano l'importanza di non rimanere in silenzio di fronte a crimini così gravi, esortando il mondo a prendere posizione e a non essere complici dell'ingiustizia.

(Adnkronos) – "Rimanere in silenzio ci rende complici. Siamo testimoni dei crimini di genocidio e ci rifiutiamo di approvarli con il nostro silenzio": 380 scrittori, artisti e organizzazioni culturali internazionali – tra cui Zadie Smith, Ian McEwan, Russell T Davies, Hanif Kureishi e George Monbiot – hanno firmato una lettera aperta che denuncia la guerra . L'articolo “A Gaza un genocidio”, da McEwan a Smith: la lettera-denuncia di 380 scrittori proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “A Gaza un genocidio”, da McEwan a Smith: la lettera-denuncia di 380 scrittori

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Gaza un genocidio, da McEwan a Smith: la lettera-denuncia di 380 scrittori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"A Gaza un genocidio", da McEwan a Smith: la lettera-denuncia di 380 scrittori - La missiva aperta di esponenti del mondo culturale internazionale accusa Israele di atti genocidari e invoca un cessate il fuoco immediato ... 🔗Come scrive adnkronos.com

A Gaza è genocidio, il momento di intervenire è ora - Bisogna smettere di trattare quella a Gaza come una guerra. L’obiettivo di una guerra è sconfiggere militarmente il nemico. Distruggere è l’obiettivo del genocidio le cui vittime sono, diffusamente e ... 🔗Segnala ilmanifesto.it

Gaza, radiografia di un genocidio: per non dimenticare - Noi di Globalist non smetteremo di scrivere, alla faccia della stampa mainstream, che quello si sta consumando nella Striscia di Gaza anche in queste ultime ore del 2024, è un GENOCIDIO. 🔗Come scrive globalist.it