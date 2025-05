A Gaza continuano i raid Tajani in Senato | Supporto italiano a missione di pace dei Paesi arabi

Mentre i raid aerei in Gaza proseguono, il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso il sostegno del governo alla missione di pace dei paesi arabi. Secondo al-Jazeera, gli attacchi odierni hanno causato almeno 15 vittime, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria nella regione giĂ fortemente colpita dai conflitti.

Continuano senza sosta le operazioni militari nella striscia di Gaza. Stando a quanto riportato da al-Jazeera, almeno 15 persone hanno perso la vita dalle prime ore di oggi dopo un bombardamento aereo. L’emittente televisiva segnala che otto delle vittime sono morte in un attacco che ha colpito l’abitazione del giornalista Osama al-Arbid, nella zona di as-Saftawi, nel nord della Striscia. Secondo un video diffuso, il giornalista sarebbe sopravvissuto al bombardamento ed è stato estratto vivo dalle macerie dell’edificio colpito. Sempre oggi, l’aeronautica militare israeliana ha compiuto diversi raid in Yemen contro alcuni obiettivi legati alle milizie sciite degli Houthi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - A Gaza continuano i raid, Tajani in Senato: “Supporto italiano a missione di pace dei Paesi arabi”

