A fuoco l’auto di Barzan | Campagna di odio

Nella notte tra lunedì e martedì, un incendio ha devastato la Bmw di Davide Barzan a Riccione, causando danni anche ad altre auto vicine. L'episodio, avvenuto in via Diaz, ha sollevato preoccupazioni per un clima di odio crescente, considerando il ruolo di Barzan come consulente di Manuela Bianchi, figura già al centro di recenti polemiche.

Un boato, poi il rogo. L’incendio, intorno alle due della notte tra lunedì e martedì, in via Diaz, a Riccione, ha distrutto la Bmw di proprietà di Davide Barzan e ha danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi. È stato proprio il consulente di Manuela Bianchi – volto noto nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli, spesso al centro di polemiche – ad accorgersi per primo di ciò che stava accadendo. "Ringrazio i soccorsi e forze dell’ordine. In attesa che le indagini facciano il loro corso – ha detto Barzan – non escludo che possa trattarsi di una degenerazione frutto di una campagna d’odio contro di me"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A fuoco l’auto di Barzan: "Campagna di odio"

