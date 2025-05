A Cortona dal 17 al 2 novembre arriva Cortona On The Move 2025

Dal 17 ottobre al 2 novembre 2025, Cortona ospiterà la quindicesima edizione di Cortona On The Move. Sotto il tema "Come Together", l'evento esplorerà il tema della riconciliazione in un mondo sempre più frammentato. Scopri gli artisti e le mostre protagonisti di un festival che promette di unire attraverso l'arte e la fotografia.

Arezzo, 28 maggio 2025 – A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025 Ecco gli artisti e le mostre protagonisti di questa quindicesima edizione, dal tema Come Together. In un mondo sempre più diviso, in questo importante anniversario abbiamo deciso di occuparci di riconciliazione e guarigione. Partiremo esplorando il nostro rapporto con le immagini, grazie all'installazione immersiva Inferno & Paradiso realizzata appositamente per Cortona On The Move da Alfredo Jaar, in collaborazione con Photo Elysée, Museo per la Fotografia, Losanna. Parleremo di legami e luoghi familiari, con la mostra Family Trilogy di Christopher Anderson & Marion Durand e affronteremo il tema dell'appartenenza, dell'identità e della memoria con Distance & Belonging di Taysir Batniji... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025

Ne parlano su altre fonti

Festival da non perdere questa estate; Madre e figlio investiti mentre attraversano la strada. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025 - Ecco gli artisti e le mostre protagonisti di questa quindicesima edizione, dal tema Come Together. 🔗Lo riporta lanazione.it

Your Ultimate Guide to Cortona | Exploring Italy #Cortona #italytravelguide