A che ora Sinner-Gasquet Roland Garros 2025 | programma tv streaming

Jannik Sinner affronta Richard Gasquet giovedì 29 maggio nel secondo turno del Roland Garros 2025. Il match si svolgerà sul centrale Philippe Chatrier, subito dopo il derby tra Jessica Pegula e Ann Li. Scopri l'orario esatto e come seguire l'incontro in TV e streaming.

Jannik Sinner scenderà in campo giovedì 29 maggio per sfidare Richard Gasquet al secondo turno del Roland Garros 2025. Il numero uno al mondo sarà protagonista del secondo match di giornata sul Philippe Chatrier, che andrà in scena al termine del derby statunitense tra Jessica Pegula e Ann Li previsto in apertura di programma a mezzogiorno. Sinner ha vinto in tre set il match d’esordio nel torneo con Arthur Rinderknech e si appresta ad affrontare un altro francese, che sta disputando l’ultimo Roland Garros della carriera. Gasquet ha sempre perso con l’altoatesino nei tre precedenti ufficiali a livello di circuito maggiore, anche se è stato in grado di aggiudicarsi un set sull’erba ad Halle nel 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Gasquet, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

