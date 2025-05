A che ora Cobolli-Arnaldi Roland Garros 2025 | programma tv streaming

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno in un entusiasmante derby italiano al Roland Garros 2025, cercando di conquistare il pass per i sedicesimi di finale. Entrambi protagonisti di vittorie significative nel primo turno, il match promette emozioni forti. Scopri a che ora si giocherĂ e come seguirlo in TV e streaming.

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi daranno vita ad un intrigante derby italiano con in palio il pass per i sedicesimi di finale al Roland Garros 2025. Dopo aver sconfitto al debutto rispettivamente Marin Cilic e (rimontando due set di svantaggio) Felix Auger-Aliassime, il romano ed il ligure si incroceranno per la prima volta in uno Slam con all’orizzonte un probabile terzo turno da brividi contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev. Cobolli, n.26 del ranking, va considerato probabilmente il favorito della vigilia per quanto visto nel round inaugurale con Cilic ma soprattutto per il recente trionfo all’ATP 500 di Amburgo, mentre Arnaldi sta disputando una stagione molto altalenante con alcuni acuti eccellenti (come la vittoria su Djokovic a Madrid) e diverse controprestazioni piuttosto deludenti che non gli stanno consentendo di trovare continuitĂ ad alti livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

