A Cerignola stop agli allagamenti in viale Terminillo | lavori da 2 milioni di euro per la fogna bianca

A Cerignola, un intervento di 2 milioni di euro mira a risolvere il problema degli allagamenti in viale Terminillo. Con fondi regionali di 1,8 milioni di euro, il Comune avvierà lavori lungo via Antonellis per completare gli schemi di fognatura pluviale e ottimizzare i recapiti finali, contribuendo così a migliorare la gestione delle acque piovane e a garantire maggior sicurezza ai cittadini.

Sono destinati a un intervento lungo via Antonellis e viale Terminillo i fondi regionali pari a 1,8 milioni di euro intercettati dal Comune di Cerignola per il completamento degli schemi idrici di fognatura pluviale nei centri abitati e la realizzazione o adeguamento dei recapiti finali di fogna...

