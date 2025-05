A cena e dal dentista invece di essere ai domiciliari | Denis Verdini a processo con l’accusa di evasione

Denis Verdini, ex parlamentare e dirigente di Forza Italia, è finito a processo per evasione dagli arresti domiciliari. Accusato di aver partecipato a tre cene e di aver effettuato una visita dal dentista senza autorizzazione, Verdini affronta ora le conseguenze legali della sua condotta, mentre sta scontando una pena complessa. Il caso si svolge presso il tribunale monocratico di Roma.

Tre cene e una visita dal dentista. Tutto non autorizzato. Per questo l’ex parlamentare Denis Verdini è finito a processo, davanti al tribunale monocratico di Roma, per l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Nel procedimento l’ex dirigente di Forza Italia, che sta scontando una pena complessiva a 15 anni e 10 mesi di reclusione per bancarotta, è accusato dalla Procura della Capitale di non avere rispettato le autorizzazioni per recarsi dal suo dentista a Roma da Firenze. Gli inquirenti, nella fattispecie, contestano tre episodi, il 26 e 30 ottobre del 2021 e l’11 gennaio del 2022, in cui l’ ex senatore si sarebbe invece recato a tre cene in un ristorante di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it