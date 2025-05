A cena con Vannacci a Firenze | atteso anche il vicepremier Salvini

Il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospiterà il 30 maggio una cena sold out con Roberto Vannacci, europarlamentare e neo vicesegretario della Lega. L’evento, che conta oltre 750 partecipanti, vedrà la presenza del vicepremier Matteo Salvini, leader del partito. L’anticipazione è stata data tramite i canali social di Cristiano, generando attesa e interesse tra gli appassionati di politica e sostenitori del partito.

FIRENZE – Teatro Cartiere Carrara di Firenze sold out per la cena con Roberto Vannacci venerdì 30 maggio. E a cena, previste oltre 750 persone, con il generale europarlamentare e neo vicesegretario Lega è annunciato anche il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega. L’annuncio via social di Cristiano Romani, vicepresidente nazionale ‘Il mondo al contrario’, organizzatore della serata. Dunque Salvini e Vannacci tornano a Firenze nemmeno due mesi dopo il consiglio federale del partito in cui Salvini ha ufficializzato l’ingresso in Lega di Vannacc i con la consegna della tessera al generale. Vannacci in tour anche in Toscana in vista delle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

