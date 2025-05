A Capodichino un serbatoio d' acqua grande 30mila metri cubi

A Capodichino sorgerà un nuovo serbatoio idrico da 30.000 metri cubi, grazie a un finanziamento di 24 milioni di euro del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027. Questo progetto, realizzato da Acqua Bene Comune Napoli, mira a migliorare l'approvvigionamento e la gestione delle risorse idriche nella città, rappresentando un importante passo avanti per la sostenibilità e il servizio alla comunità.

ABC: 24 milioni per il nuovo serbatoio idrico di Capodichino - Un importante passo verso il miglioramento delle infrastrutture idriche di Napoli: ABC – Acqua Bene Comune annuncia la realizzazione di un serbatoio interrato da 30. 🔗continua a leggere

