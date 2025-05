A capo del DAP hanno messo un giudice civile

Il 26 maggio 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha annunciato importanti nomine ai vertici del Dipartimento per gli Affari di giustizia e dell'Amministrazione penitenziaria. In un passo inedito, a capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è stato scelto un giudice civile, segnando un cambiamento nella gestione del sistema penitenziario italiano.

Firenze, 28 maggio 2025 – Nel Consiglio dei ministri del 26 maggio 2025, su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, sono stati nominati il Capo Dipartimento per gli Affari di giustizia, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Capo Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Rispettivamente i tre ruoli sono stati attribuiti ad Antonia Giammaria, Stefano Carmine De Michele e Lina Di Domenico, quest'ultima molto vicina al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove...

