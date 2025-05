A bordo degli elicotteri del 118 ora ci sono anche sacche di sangue e plasma per le emergenze

L'elisoccorso della regione si rinnova con l'introduzione di sacche di sangue e plasma a bordo degli elicotteri del 118. Grazie a questa innovazione, le basi di Milano, Sondrio, Bergamo, Como e Brescia sono ora equipaggiate per affrontare emergenze da shock emorragico, una delle principali cause di mortalità evitabile nei traumi maggiori, garantendo interventi tempestivi e salvavita.

Tutte le cinque basi di elisoccorso regionali, da Milano a Sondrio, toccando Bergamo, Como e Brescia ora sono dotate di plasma e globuli rossi a bordo, per consentire un intervento immediato in caso di shock emorragico, una delle principali cause di mortalità evitabile nei traumi maggiori.

