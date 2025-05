A Bologna l' assemblea di Confindustria con Meloni De Pascale | Dal Governo servono proposte concrete

Martedì, al Teatro Auditorium di Bologna, si è tenuta l'assemblea annuale di Confindustria, con la partecipazione del presidente della Regione, Michele de Pascale, che ha sottolineato l'importanza di proposte concrete da parte del governo. L'evento, che ha visto la presenza della premier Giorgia Meloni, ha posto l'accento sul ruolo cruciale dell'industria nella crescita economica del Paese.

Si è svolta martedì al Teatro Auditorium Bologna l'assemblea annuale di Confindustria, aperta dai saluti istituzionali del presidente della Regione Michele de Pascale. "Voglio anzitutto ringraziare Confindustria per aver scelto l'Emilia-Romagna come sede della sua assemblea annuale. Una scelta...

