a bari gli appuntamenti e celebrazioni per la festa della repubblica

In occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana, Bari si prepara a festeggiare con una serie di eventi e celebrazioni nel fine settimana. Lunedì 2 giugno, la città onorerà questa importante ricorrenza con manifestazioni culturali e cerimonie, coinvolgendo la comunità e i rappresentanti delle istituzioni. Un'opportunità per riflettere sul valore della democrazia e della solidarietà nazionale.

