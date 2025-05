58enne ucciso in casa a Bologna fermata la moglie

Un tragico evento ha colpito Bologna, dove Giuseppe Marra, 58 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Nella notte, la moglie è stata fermata dagli inquirenti su ordine della Procura della Repubblica, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo. Le circostanze della morte stanno ora venendo esaminate per chiarire la dinamica dietro questo agghiacciante episodio.

AGI - Per la morte di Giuseppe Marra, 58 anni, trovato ieri senza vita a Bologna in via Zanolini, nella notte è stata fermata la moglie. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, a seguito delle attività di indagine svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna e dai militari della Compagnia Bologna Centro, intervenuti nella giornata di ieri. Come disposto dal Pubblico Ministero Manuela Cavallo, che ha firmato il provvedimento, la 56enne, difesa dall'avvocata Cristiana Soverini, è stata fermata dai Carabinieri e portata in carcere, a disposizione dell' Autorità giudiziaria... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 58enne ucciso in casa a Bologna, fermata la moglie

