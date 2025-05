50 anni di Padova 1 – Un' avventura aperta a tutti!

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile! Dal 31 maggio al 2 giugno, il gruppo scout Padova 1 celebra il suo 50° anniversario con un evento aperto a tutti. Un weekend ricco di attività, tra giochi, laboratori, incontri e musica, per rivivere cinque decenni di avventure condivise. Unisciti a noi per festeggiare insieme questo traguardo speciale!

Cinquant’anni di avventure da vivere e rivivere insieme! Dal 31 maggio al 2 giugno, il gruppo scout Padova 1 si prepara a festeggiare 50 anni avventure con un evento imperdibile APERTO A TUTTI: tre giorni di incontri, laboratori, giochi, musica e tanto divertimento!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "50 anni di Padova 1 – Un'avventura aperta a tutti!"

