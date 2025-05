3T Bike di Presezzo rafforza la propria presenza in Cina

3T Bike di Presezzo consolida la sua presenza in Cina attraverso un tour di successo con cinque tappe a Tianjin, Pechino e Shanghai. Guidato dall'ambasciatore e leggenda del ciclismo Paolo Bettini, questo evento, in collaborazione con Bike+Work, segna un importante traguardo nell'espansione del brand nel mercato cinese, evidenziando l'impegno di 3T nel promuovere la passione per il ciclismo.

Bergamo. Con cinque tappe tra Tianjin, Pechino e Shanghai, 3T ha completato con successo il suo primo tour in Cina, guidato dall'ambasciatore e leggenda del ciclismo Paolo Bettini. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il partner locale Bike+Work, rappresenta il primo passo concreto di una strategia piĂą ampia di posizionamento del brand nel mercato asiatico, in particolare quello cinese, oggi tra i piĂą dinamici per il settore sportivo e lifestyle di alta gamma. Fondata nel 1961, 3T è uno dei marchi piĂą innovativi del settore. Dalla componentistica d'eccellenza alle biciclette complete, l'azienda ha rivoluzionato la produzione con tecnologie proprietarie come il filament winding e una filiera interamente Made in Italy.

