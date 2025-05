L'Italia si prepara a un'improvvisa svolta meteorologica: dopo un maggio caratterizzato da piogge incessanti, il caldo asfissiante sta per fare il suo ingresso. Le temperature si alzeranno vertiginosamente, portando un'ondata di caldo che cambierà radicalmente le condizioni climatiche. Scopriamo cosa ci attende nei prossimi giorni e come affrontare questo cambiamento.

L’attesa svolta meteorologica sta per per arrivare in Italia. Piogge e temporali lasceranno spazio al caldo con temperature in vertiginoso aumento. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni E’ stato un mese di maggio tra i più piovosi di sempre quello che si sta per concludere. La parantesi calda e soleggiata in occasione del ponte. L'articolo 35 °C, le temperature salgono vertiginosamente: caldo asfissiante in arrivo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info