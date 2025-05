30 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 30 maggio segna il 150º giorno dell’anno, un momento per riflettere sul passato e guardare al futuro, con 216 giorni ancora da vivere. In questa data, celebriamo Santa Giovanna d'Arco e il proverbio "Maggio di matti e somari". Inoltre, non possiamo dimenticare la Giornata mondiale delle patate. Scopri cosa riserva l'oroscopo di oggi e altre curiosità legate a questa data speciale.

Il 30 maggio è il 150º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 216 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Santa Giovanna d'Arco, martire Proverbio del giorno: Maggio di matti e somari Giornata mondiale delle patate

