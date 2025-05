29 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Scopri le novità di oggi, 29 maggio, con l'oroscopo, l'almanacco, il proverbio e il santo del giorno, Santa Ursula. Un’occasione per conoscere le energie salienti di questa data e i consigli astrologici per il 2025, in un quadro ricco di storia e tradizione.

Il 29 maggio è il 149º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 217 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Santa Ursula Proverbio del giorno: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Oroscopo del 29 maggio 2025 Le previsioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 29 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

