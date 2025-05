28 maggio | la Madonna di Valverde lascia impressa una immagine miracolosa

Il 28 maggio, un ex malvivente convertito ha testimoniato un'incredibile apparizione della Madonna di Valverde, lasciando impressa la sua immagine in modo miracoloso. Il santuario, situato in provincia di Catania e risalente all'XI secolo, ha una storia ricca di eventi straordinari, tra ristrutturazioni e sfide nel tempo. Scopriamo insieme il significato di questo evento e l'importanza del santuario per la comunità .

La Madonna di Valverde appare a un ex malvivente convertito e lascia impressa la sua immagine in maniera miracolosa. In provincia di Catania, a Valverde, sorge un santuario dedicato alla Madonna. Risale circa al XI secolo. Il santuario della Madonna di Valverde è stato a più riprese semidiroccato da diversi terremoti.

