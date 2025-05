200mila passeggeri al giorno da Milano a Monza | chi vuole portare la metropolitana in Brianza

La metro da Milano a Monza promette di rivoluzionare la mobilità in Brianza, con un flusso diario di 200mila passeggeri. Secondo le stime di Confcommercio, Assolombarda e Confartigianato, il nuovo sistema di trasporto ridurrà il traffico, sottraendo circa 30mila auto dalle strade. Scopriamo l'impatto di questo progetto sulla vita quotidiana dei cittadini e sul territorio.

Saranno 200mila i passeggeri che, quando sarà completata e in esercizio, potranno spostarsi da Milano a Monza in metropolitana. E, secondo le stime di Confcommercio, Assolombarda e di Confartigianato, consentirà di far circolare 30mila auto in meno sulle strade. Le due associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - 200mila passeggeri al giorno da Milano a Monza: chi vuole portare la metropolitana in Brianza

Approfondimenti da altre fonti

M5, la metropolitana dei capoluoghi a rischio. Assolombarda: serve responsabilità. 🔗Su questo argomento da altre fonti

200mila passeggeri al giorno da Milano a Monza: chi vuole portare la metropolitana in Brianza - Apa Confartigianato Monza Brianza, Assolombarda (Sede Monza e Brianza) e Confcommercio Monza hanno sottoscritto un appello per chiedere "un impegno finanziario immediato e risolutivo" per il completam ... 🔗Lo riporta milanotoday.it

Milano, spendono 200mila euro in via Montenapoleone con carte di altri - Cinque giovani americani sono stati arrestati a Milano dopo aver speso oltre 200.000 euro in abiti, gioielli e borse di lusso utilizzando carte di credito non proprie. L'indagine è partita da ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Mezzi pubblici, a Roma e Milano a maggio un quarto dei passeggeri pre-Covid - A Milano prima del coronavirus si registravano 2,2 milioni di passeggeri al giorno su tutta ... si è arrivati a 200mila validazioni. Anche in questo caso siamo circa al 25% rispetto al periodo ... 🔗Riporta ilsole24ore.com

Ogni giorno, a Milano, si contano numerosi furti e borseggi. In azione,????