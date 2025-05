2 torneo padel memorial day Sap

Il 2° Torneo MEMORIAL DAY SAP 2025, tenutosi al Padel Club Mestre di Zelarino (Ve), ha riscosso un grande successo, con la partecipazione di 25 coppie e 50 giocatori, insieme a famiglie e amici. Questo evento non è stato solo una competizione sportiva, ma anche un'importante occasione di socialità per ricordare e onorare tutte le vittime del terrorismo, della mafia e delle ingiustizie.

Un successo di partecipazione, oggi al 2° Torneo MEMORIAL DAY SAP 2025, presso il Padel Club Mestre a Zelarino (Ve). 25 coppie, 50 giocatori, con famiglie e amici. Un vero momento di socialità, occasione per ricordare e celebrare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - 2° torneo padel memorial day Sap

Approfondimenti da altre fonti

Torna il Memorial day del Sap, l'assessore Mar ricorda le vittime del dovere con la Polizia; Torna il memorial day del Sap di polizia in ricordo delle vittime del dovere; VIDEO-FOTO/ MEMORIAL DAY DEL SAP (SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA): UN TORNEO DI PADEL PER RURABILANDIA: RACCOLTI 1100 EURO; A Cagliari, sport e convivialità con il 2° torneo di padel Sara CUP in programma il 14 giugno, organizzato dall'Automobile Club Cagliari. 🔗Cosa riportano altre fonti

2° torneo padel memorial day Sap - Un successo di partecipazione, oggi al 2° Torneo MEMORIAL DAY SAP 2025, presso il Padel Club Mestre a Zelarino (Ve). 25 coppie, 50 giocatori, con famiglie e amici. Un vero momento di socialità, occasi ... 🔗Segnala veneziatoday.it

FOTO | 2° Torneo di Padel – Memorial Day, raccolti dal SAP Teramo-Abruzzo 1100 euro per la fattoria didattica e sociale Rurabilandia - TERAMO – Nella giornata di oggi sabato 24 maggio si è svolto, presso il circolo tennis “C. Berardini” di Teramo, il II Torneo di Padel organizzato dalle Segreterie SAP Provinciale Teramo e ... 🔗Si legge su ekuonews.it

VIDEO-FOTO/ MEMORIAL DAY DEL SAP (SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA): UN TORNEO DI PADEL PER RURABILANDIA - Memorial Day oggi al Circolo Tennis Bernardini a Teramo organizzato dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia). Ogni anno dal 1993, anno seguente le stragi di Capaci e via D'Amelio, il Sap organizza nel ... 🔗certastampa.it scrive

Entrevista a Fran Guerrero y Pepe Aliaga tras ganar el XII Memorial Jesús y Alberto Marquet MuñíoCDA