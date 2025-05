2 Giugno | le banche sono aperte? Si possono fare i bonifici?

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l'Italia celebra un momento cruciale della sua storia. Sebbene sia una festivitĂ nazionale, le banche resteranno aperte, consentendo l'esecuzione di bonifici e altre operazioni. Scopriamo come la giornata influenzi i servizi e quali sono le specifiche operazioni disponibili.

Il 2 giugno è una data importante per l’Italia: si celebra infatti la Festa della Repubblica, giorno in cui nel 1946 si svolse il referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Essendo una festa nazionale, comporta alcune variazioni nella normale operativitĂ di servizi e uffici, comprese le banche. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>  Le banche sono aperte il 2 giugno?. No, le banche non sono aperte il 2 giugno. Trattandosi di una giornata festiva a livello nazionale, gli istituti bancari restano chiusi su tutto il territorio italiano... 🔗 Leggi su Funweek.it