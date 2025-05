18enne fermato in piazza Acquaverde a Genova la Polizia lo perquisisce e trova mezzo chilo di droga

Un 18enne di origine peruviana è stato arrestato a Genova dopo essere stato fermato in piazza Acquaverde. Durante la perquisizione da parte della polizia, gli agenti hanno scoperto mezzo chilo di droga, tra cui hashish e cannabis. Il giovane è attualmente in attesa di convalida dell'arresto, mentre le indagini continuano per chiarire ulteriori dettagli del caso.

Un 18enne peruviano è stato arrestato a Genova per detenzione di droga. Trovato con hashish e cannabis, è ora in attesa di convalida. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 18enne fermato in piazza Acquaverde a Genova, la Polizia lo perquisisce e trova mezzo chilo di droga

Altre fonti ne stanno dando notizia

18enne fermato in piazza Acquaverde a Genova, la Polizia lo perquisisce e trova mezzo chilo di droga - Un 18enne peruviano è stato arrestato a Genova per detenzione di droga. Trovato con hashish e cannabis, è ora in attesa di convalida. 🔗Da virgilio.it

Spacciava droga confezionata nella sua cameretta, arrestato 18enne a Genova - Genova – Aveva allestito una piccola centrale di confezionamento della droga nella sua cameretta. Per questo un cittadino diciottenne peruviano è stato arrestato dalla polizia ieri pomeriggio, in piaz ... 🔗Scrive ilsecoloxix.it

Paura nel parco acquatico tra Napoli e Caserta, ragazzo accoltellato tra i bagnanti | La prove del n