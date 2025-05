17 anni e ossa come vetro Gara di solidarietà per Giovanni L’intervento chirurgico è costoso

A soli diciassette anni, Giovanni affronta una sfida straordinaria a causa di una rara condizione medica che rende le sue ossa fragili come vetro. In occasione di una gara di solidarietà a Pistoia, si cerca di raccogliere fondi per un intervento chirurgico costoso, essenziale per migliorare la sua qualità di vita e realizzare il sogno di camminare. Un'iniziativa che unisce la comunità per sostenere un giovane guerriero.

Pistoia, 28 maggio 2025 - Diciassette anni e un sogno che fa riferimento a qualcosa che per un diciassettenne qualunque e in salute è scontato, un’ovvietà: camminare. Per Giovanni, ossa fragili come vetro, invece no. Giovanni la strada in salita la percorre dalla nascita e porta il nome di pseudoartrosi della tibia, una patologia rara a causa della quale la sua tibia destra è soggetta a fratture ricorrenti, con grosse difficoltà di guarigione completa, che in alcuni casi può portare all’amputazione dell’arto. Una vita di continue prudenze e negazioni e se già questo da solo non fosse bastato c’è pure il dolore, quello col quale convive quotidianamente che più di una volta gli ha reso impossibile anche solo andare a scuola... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 17 anni e ossa come vetro. Gara di solidarietà per Giovanni. L’intervento chirurgico è costoso

