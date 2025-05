14enne trovata morta nel Napoletano l’ex fidanzato in caserma

La tragica vicenda di Martina Carbonaro, 14enne di Afragola, ha scosso la comunità locale. Scomparsa nel pomeriggio del 26 maggio, il suo corpo è stato rinvenuto in un edificio fatiscente. Le indagini dei carabinieri e della Procura di Napoli Nord ipotizzano l'omicidio, con l'ex fidanzato della giovane convocato in caserma per chiarire la sua posizione.

Ipotizzano l'omicidio i carabinieri e la Procura di Napoli Nord che stanno indagando sulla morte di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio e trovata senza vita in un edificio diroccato nei pressi dell'ex stadio Moccia della stessa città del Napoletano: tra i sospettati c'è l'ex fidanzato che ha qualche anno in più di Martina, il quale dalla scorsa notte è in caserma. Già nel primo pomeriggio i militari dell'arma stavano ispezionando il luogo dove poi è stato trovato il cadavere della giovane, e tra le persone che abitano nelle adiacenze dell'ex stadio e tra le mamme si rincorrevano voci di un presunto ritrovamento, prima del corpo e poi degli indumenti della giovane...

