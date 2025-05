118 vittime nel 2023-2024 Abusi nella Chiesa il report choc della Cei

Il terzo report della Chiesa italiana sugli abusi denuncia che il numero di presunte vittime nel biennio 2023-2024 è stato pari a 118. Il rapporto precisa che si dispone di dati relativi al genere e all'età per 115 presunte vittime. Nel 2022 risultò pari a 54, mentre il dato del biennio 2020-2021 era stato pari a 89. Dal 2020 al 2022 l'età delle presunte vittime all'epoca dei fatti si concentrava nella fascia 15-18 anni (con 33 casi su 89, ovvero il 37,1% nel 2020-2021 e 25 casi su 54, ossia il 46,3% nel 2022). Nel 2023-2024, invece, le presunte vittime sono maggiormente rappresentate nella fascia d'età 10-14 anni (36 su 115, il 31,3%). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "118 vittime nel 2023-2024". Abusi nella Chiesa il report choc della Cei

