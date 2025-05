? ACCORDO BOMBA CON UEFA | Nations League Finals 2025 su Sky e NOW! ?

Sky ha annunciato un accordo storico con la UEFA, diventando la nuova casa del calcio internazionale europeo. Dal 2025, gli appassionati potranno seguire le UEFA Nations League Finals e le European Qualifiers per i Mondiali FIFA 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L'intesa promette di portare un'esperienza calcistica unica, a partire da subito!

Sky sigla un accordo storico con UEFA e diventa ufficialmente la nuova casa del calcio internazionale europeo! Un pacchetto esclusivo che porta su Sky e in streaming su NOW tutta la passione delle UEFA Nations League Finals e delle European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026! Si parte subito con un appuntamento imperdibile: le Nations League Finals in Germania dal 4 all'8 giugno!

