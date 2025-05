Zuppi | Per Gaza aiuti senza restrizioni dialogo per soluzione due popoli due Stati

Questo articolo esplora le critiche espresse da Zuppi riguardo agli aiuti umanitari per Gaza e la necessità di un dialogo costruttivo per la soluzione del conflitto israelo-palestinese. Inoltre, si analizzano le sfide del dialogo in Ucraina e la problematica della riconversione di aziende in crisi verso la produzione di armi, sottolineando l'impatto negativo su economia e società.

Ucraina, i “difficili” fili del dialogo da rafforzare. “Riconvertire in armi alcune delle aziende in crisi non fa bene né alla nostra economia né al mondo”... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Zuppi: “Per Gaza aiuti senza restrizioni, dialogo per soluzione due popoli due Stati”

