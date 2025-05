Zungoli tra natura e memoria | torna il Percorso de lu tavernaro con Ruando Experience

Sabato 31 maggio, il “Percorso de lu tavernaro” torna a incantare gli amanti della natura e della tradizione, grazie a Ruando Experience. Questa escursione guidata offre un viaggio tra paesaggi suggestivi dell'Irpinia, immergendosi in storia e sapori locali, accompagnata da ottimo vino. Un'opportunità imperdibile per riscoprire il legame tra cultura e natura in un antico tratto di tratturo.

Sabato 31 maggio si rinnova l'appuntamento con il "Percorso de lu tavernaro", l'escursione firmata Ruando Experience che unisce natura, tradizione e buon vino in uno degli angoli più suggestivi dell'Irpinia. L'evento si snoderà lungo l'antico tratturo che attraversa il territorio tra...

