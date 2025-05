Zola | L’Inter merita la Champions League bellissima realtà di tutta l’Italia

Gianfranco Zola elogia l'Inter, sottolineando il suo meritato piazzamento nella finale di Champions League contro il PSG. Presente all'evento Vialli e Mauro Golf Cup, l'ex calciatore esprime il suo supporto per una squadra che rappresenta con orgoglio il calcio italiano. Con la finale imminente, le parole di Zola riflettono l'entusiasmo e la determinazione che caratterizzano questa storica impresa nerazzurra.

Zola spende belle parole nei confronti dell’Inter, che tra quattro giorni esatti si andrà a giocare la finale di Champions League col Psg. BELLISSIMA REALTÀ – Gianfranco Zola, presente al Vialli e Mauro Golf Cup, è stato incalzato sull’Inter finalista di Champions League. L’ex giocatore tiferà per la Beneamata contro il Psg il prossimo 31 maggio e ha speso bellissime parole a tal proposito: « Me lo auguro con tutto il cuore anche perché la ritengo una delle realtà più forti d’Europa. Una squadra e una società fantastiche. Se lo meriterebbe, anche se ovviamente non sarà semplice. A prescindere, resta il fatto che l’Inter è una bellissima realtà di tutta l’Italia »... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zola: «L’Inter merita la Champions League, bellissima realtà di tutta l’Italia»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zola Spero Conte rimanga al Napoli, Inter tra le migliori in Europa; Zola: Conte mi ha sorpreso. Scudetto perso dall'Inter? Penso che...; Napoli campione d'Italia, Zola: De Laurentiis fa discutere, ma spesso fa le scelte giuste; Tuttosport - Platini-Conte, febbre Juve. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pagina 4 | Zola: "Napoli, che gioia. Ora tocca all'Inter. Io e Vialli al Chelsea, quell'auto regalata..." - Magic Box e l'avventura inglese con Gianluca, "Ricordi che porto dentro con il sorriso". E poi rivela: "Platini vuole vincere anche a golf!" ... 🔗Secondo tuttosport.com

Zola "Spero Conte rimanga al Napoli, Inter tra le migliori in Europa" - TORINO (ITALPRESS) - "Il Napoli ha fatto un grandissimo campionato dove c'è la squadra probabilmente migliore d'Europa che è l'Inter. Ci sono ... 🔗Da stream24.ilsole24ore.com

Il paradosso dell'Inter: merita la Champions e merita di perdere lo scudetto - Non è ancora finita. Mancano ancora 90 minuti e nel calcio tutto è possibile. Certo il Napoli non dovrebbe battere in casa, nell'ultima giornata di Serie A, il Cagliari che non ... 🔗Come scrive msn.com

Zola was built DIFFERENT ?????? #shorts #football