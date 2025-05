Zola | Conte e McTominay gli uomini simbolo dello scudetto del Napoli

Nel corso di un’intervista con Tuttosport, Gianfranco Zola celebra il trionfo del Napoli in campionato, ponendo l'accento sull'importanza di questo successo per i tifosi. L'ex calciatore esprime la sua felicità per l'allenatore, i giocatori e tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo storico, sottolineando il meritato riconoscimento per una città e una squadra che hanno sempre sognato la vittoria.

L’ex calciatore del Napoli Gianfranco Zola, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato del trionfo degli azzurri in campionato. Zola: «Felice che il Napoli abbia vinto soprattutto per i tifosi, meritano questa gioia». «Sono contento per l’allenatore, i giocatori e tutti quelli che hanno attivamente partecipato per ottenere questo traguardo. So cosa significa lavorare per tutto un anno e poi raggiungere un obiettivo del genere. Complimenti anche alla società: i dirigenti sono stati molto bravi nelle scelte dell’allenatore e dei giocatori. Ma sono molto contento soprattutto per i tifosi. Si sa che lì uno scudetto è una gioia unica, indimenticabile... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zola: «Conte e McTominay gli uomini simbolo dello scudetto del Napoli»

