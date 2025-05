Zelensky | In Russia devono sentire conseguenze di ciò che stanno facendo contro Ucraina

In un'affermazione forte e decisa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea la necessità di far percepire alla Russia le conseguenze delle sue azioni contro l'Ucraina. Parlando a Kiev, Zelensky ha evidenziato l'importanza di rispondere in modo simmetrico alle minacce russe, rivelando una strategia chiara e determinata per garantire la sicurezza nazionale e proteggere i diritti dell'Ucraina.

(Agenzia Vista) Kiev, 27 maggio 2025 Non possiamo parlare pubblicamente dei piani esistenti e delle nostre capacità, ma la prospettiva è chiara, rispondere in modo speculare a tutte le minacce e sfide russe. Lì, in Russia, devono sentire chiaramente le conseguenze di ciò che stanno facendo contro l'Ucraina. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zelensky: In Russia devono sentire conseguenze di ciò che stanno facendo contro Ucraina

