Zegna e Art Basel un nuovo capitolo fatto di arte e lusso responsabile

ZEGNA apre un nuovo capitolo nel lusso responsabile con una collaborazione pluriennale con Art Basel, a partire dal 27 maggio 2025. Questa partnership unisce l'arte contemporanea con l'impegno per l'innovazione sostenibile, ridefinendo il concetto di lusso attraverso una visione che fonde tradizione e avanguardia. Scopriamo come questo progetto si propone di celebrare l'estetica e la responsabilità in un mondo in continua evoluzione.

Nel mondo del lusso responsabile, la vera innovazione non sta solo nei materiali, ma nella visione. È su questa linea sottile tra heritage e futuro che si colloca l'annuncio di ZEGNA, che dal 27 maggio 2025 ha ufficializzato una collaborazione pluriennale con Art Basel, una delle più importanti piattaforme globali dedicate all' arte contemporanea. La notizia segna un momento cruciale nella storia della maison, non solo per il prestigio dell'alleanza, ma per la volontà dichiarata di dare voce a un impegno artistico che da sempre è parte del suo DNA. Fonte: Ufficio stampa Zegna Zegna fashion show, Milan ZEGNA non si avvicina all'arte per decorare, ma per trasformare...

