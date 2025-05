Zazzaroni rivela | Probabilmente Conte ha in testa la Juventus dallo scorso anno Sul divorzio con il Napoli…

Nel corso della trasmissione "A Tutti Convocati" su Radio24, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rivelato che Antonio Conte potrebbe avere la Juventus nel mirino già dal passato anno, in relazione al suo possibile divorzio con il Napoli. Le parole di Zazzaroni accendono nuovamente i riflettori sulle ambizioni del tecnico e sulla questione allenatore in casa bianconera.

Zazzaroni: «Conte ha in testa la Juventus dallo scorso anno». Il commento del direttore del Corriere dello Sport. A Tutti Convocati, su Radio24, Ivan Zazzaroni ha commentato così il possibile divorzio di Antonio Conte con il Napoli. Le dichiarazioni sul tecnico nuovamente accostato alla Juventus. ZAZZARONI – «Devo ancora capire esattamente la vera ragione del possibile divorzio Napoli-Conte che non può essere solo una divergenza sui programmi, probabilmente lui ha in testa la Juve dallo scorso anno». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zazzaroni rivela: «Probabilmente Conte ha in testa la Juventus dallo scorso anno. Sul divorzio con il Napoli…»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zazzaroni: "Conte ha confermato un aspetto, Napoli non ha ancora dormito" - Antonio Conte ha conquistato uno Scudetto eroico, perché non va dimenticato quello che è accaduto nel corso della stagione tra infortuni e poi la clamorosa cessione di Kvaratskhelia nel mercato di ... 🔗Come scrive msn.com

Zazzaroni profetico: "Vi dico dove andrà Antonio Conte. Aggiungo anche un dettaglio" - Nella puntata di Pressing il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni si è sbilanciato sul futuro dell'attuale tecnico del Napoli. 🔗Secondo msn.com

Zazzaroni rivela: "Conte sta nero! Saint-Maximin? Mourinho mi ha detto una cosa" - Io Leao non lo toglierei mai dal campo in quelle condizioni". Zazzaroni ha proseguito: "Il cambio Mazzocchi per Neres? Conte aveva quello a disposizione ma credo che Antonio sia nero. Ieri sera ... 🔗msn.com scrive