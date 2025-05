Zaniolo risponde alle accuse | Ho perso la calma ma nessuna aggressione fisica

Nicolò Zaniolo affronta le accuse di aggressione fisica in seguito a un acceso incidente negli spogliatoi dopo la semifinale di campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. La Procura della FIGC ha avviato un'inchiesta sull'episodio, in cui la Roma sostiene che un calciatore della Fiorentina abbia aggredito due giovani giallorossi. Zaniolo, però, sottolinea di aver "perso la calma" senza ricorrere alla violenza.

La procura della Figc ha aperto un fascicolo di indagine sulla rissa andata in scena negli spogliatoi di Firenze al termine della semifinale di campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. Lo apprende LaPresse. Secondo la Roma, il calciatore della Fiorentina avrebbe aggredito due giocatori della Primavera giallorossa. Per la Fiorentina invece a innescare la miccia sarebbero stati i calciatori ospiti con delle offese rivolte a Zaniolo. Le scuse di Zaniolo: “Ho perso la calma ma nessuna aggressione fisica”. “Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri. So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zaniolo risponde alle accuse: “Ho perso la calma ma nessuna aggressione fisica”

