La controversa situazione di Nicolò Zaniolo ha attirato l'attenzione della Procura Figc, che ha avviato un'indagine dopo le sue dichiarazioni in seguito a un episodio di tensione. "Chiedo scusa per ieri, ho reagito male alle provocazioni, ma non c'è stata aggressione fisica", ha affermato il calciatore. Il procuratore capo Giuseppe Chinè si è subito attivato per fare chiarezza sulla vicenda.

La Procura Figc non perde tempo per fare chiarezza sul caso Zaniolo e apre subito un`indagine. Sul tavolo del procuratore capo Giuseppe Chinè... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

