Zaniolo non verrà riscattato dalla Fiorentina | Palladino mette alla porta quattro giocatori

La Fiorentina ha ufficializzato che non riscatterà Nicolò Zaniolo e altri tre giocatori in prestito: Adli, Folorunsho e Colpani. Questa decisione segna un cambiamento nel roster della squadra. Nel frattempo, il tecnico Palladino ha messo alla porta quattro calciatori, mentre si prevedono ulteriori incontri riguardo a Gudmundsson. Scopri di più sui dettagli e le implicazioni di queste scelte.

