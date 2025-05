Zaniolo indagato per combattere con il Canteranos de la Roma

Nicol Zaniolo, giocatore della Fiorentina, è al centro di un'indagine da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) per un presunto incidente avvenuto con i giovani calciatori della Roma. La questione, emersa il 27 maggio 2025, riguarda un confronto acceso che ha sollevato polemiche sul comportamento dell'ex giocatore giallorosso, riaccendendo i riflettori su dinamiche interne al calcio italiano.

2025-05-27 12:15:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: IL Federazione di calcio italiana (Figc) ha aperto un’indagine martedì Nicol Zaniolo giocatore del Fiorentina accusato da Roma, il suo Exequipo, Avendo causato una lotta con i cantieri rumeni Dopo la partita tra le due squadre del campionato di primavera in cui le filiali della serie A. L’ufficio della procura di Figc Ha aperto le indagini per chiarire cosa è successo negli spogliatoi “Viola-Park”, La città sportiva della Fiorentina in cui sono state giocate le semifinali del campionato di primavera che hanno vinto quelle di Firenze (1-2), dopo che entrambi i club hanno dato due versioni completamente diverse... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

